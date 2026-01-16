Iker Romero: „Wir reden nicht über Handball“

Nach der Auftaktniederlage Österreichs bei der Handball-EM-Vorrunde gegen Deutschland geht es morgen um 18:00 Uhr gegen Spanien. ÖHB-Trainer Iker Romero kennt seine Landsmänner, die im selben Hotel untergebracht sind. Über private Dinge spricht er, handballspezifische Gespräche werden vor dem Schicksalsspiel jedoch nicht geführt.