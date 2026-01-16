Kartenbetrug: „Alle waren im Stadion, außer mir“

Treffen mit Austrias Ex-Sportdirektor Manuel Ortlechner und dem früheren Rapid-Sturmtank Stefan Maierhofer bei der Eröffnung des „GymBeam Fitness Hub“ gegenüber der Staatsoper. Das Gespräch kommt sofort auf die „Krone“-Fußballerwahl, Konrad Laimer und die WM. Wobei Ortlechner an das Spektakel 1998 miserable Erinnerungen hat …
Ortlechner zeigt sich als echter Laimer-Fan: „Konni ist seit vielen Jahren einer meiner absoluten Lieblingsspieler. Er gibt jeder Mannschaft unfassbar viel Energie und agiert auf höchstem Niveau. Solche Typen findest du selten. Sein in Köln erlittener Muskelfaserriss tut Bayern München richtig weh.“ Maierhofer nickt: „Seine Laufbereitschaft und sein Hunger, jeden Ball erobern zu wollen, sind überragend. Er hat sich zu einem europäischen Top-Top-Spieler entwickelt. Konni ist auch im Nationalteam einer der Schlüsselakteure. Ein topfitter Laimer hilft uns auch bei der WM enorm.“
Alaba braucht Spielminuten
Zu David Alaba meint der „Major“: „Ich wünsche ihm, dass er bei Real Madrid im Frühjahr viele Einsatzminuten bekommt. Im Fußball brauchst du Rhythmus, um Leistung abrufen zu können. David kann zwar auch mit schon 75 Prozent sehr wichtig im Nationalteam sein. Ich wünsche ihm und uns aber, dass er in den USA bei 95 bis 100 Prozent ist, als Leader voranmarschiert und die Jungs voll mitnimmt.“
„Durfte nicht ins Stadion“
„Orti“, neunfacher Teamspieler für Österreich, plant mit Ehefrau und Sohn eine USA-Reise: „Es wäre schon lässig, einige Spiele live zu sehen.“ Zumal er noch eine Rechnung mit der WM offen hat. 1998 reiste er als 18-jähriger Schüler der HAK Ried nach Frankreich zu den Österreich-Spielen, war aber Betroffener eines Skandals mit gefälschten Eintrittskarten: „Meine Freunde waren im Stadion und ich draußen. Das war schon bitter.“
„Major“ bald auf der Bank
Maierhofer lässt sich die WM offen. Denn er hat im vergangenen Jahr erfolgreich die UEFA-Pro Lizenz als Trainer bestanden. Die Zukunft des ehemaligen Teamspielers, der in seiner Karriere für 21 Klubs in fünf Ländern gespielt hat, liegt auf der Bank neben dem Rasen:
„Mein Plan wäre, als Assistent von einem erfahrenen Trainer ein, zwei Jahre Erfahrung zu sammeln und dann als Cheftrainer zu arbeiten. Aber wenn sich sofort ein Cheftrainer-Posten ergibt und das für alle Beteiligten zu 100 Prozent passt, sage ich auch nicht nein.“ Der persönliche Favorit von Ortlechner und Maierhofer bei der „Krone“-Fußballerwahl ist Konrad Laimer: „Seine Leistungen waren überragend. Aber bei eurer Wahl entscheiden ja die Fans. Wer die meisten Anhänger hinter sich hat, gewinnt.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.