Kartenbetrug: „Alle waren im Stadion, außer mir“

Ortlechner zeigt sich als echter Laimer-Fan: „Konni ist seit vielen Jahren einer meiner absoluten Lieblingsspieler. Er gibt jeder Mannschaft unfassbar viel Energie und agiert auf höchstem Niveau. Solche Typen findest du selten. Sein in Köln erlittener Muskelfaserriss tut Bayern München richtig weh.“ Maierhofer nickt: „Seine Laufbereitschaft und sein Hunger, jeden Ball erobern zu wollen, sind überragend. Er hat sich zu einem europäischen Top-Top-Spieler entwickelt. Konni ist auch im Nationalteam einer der Schlüsselakteure. Ein topfitter Laimer hilft uns auch bei der WM enorm.“