Moskau: Polizei sprengt Party auf Mega-Schneehügel

Polizisten kamen mit Maschinengewehr

Eine halbe Stunde später seien verärgerte Polizisten eingetroffen. Sie sollen demnach die Menge unwirsch aufgefordert haben, nach Hause zu gehen. Auch zu Verhaftungen sei es gekommen, schreibt das Exilmedium Medusa unter Berufung auf vorliegende Chats. Eine Betroffene berichtete, sie sei in ein Polizeiauto gezerrt worden und man habe ihr den Pass entzogen. Für sie eine sehr bedrohliche Erfahrung – denn die Beamten seien mit Maschinengewehren bewaffnet gewesen.