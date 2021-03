„Sea Watch 3“ bat nach Rettung selbst um Hilfe

Am Montagvormittag gab es Entwarnung: Man habe die Migranten auf Rettungsinseln evakuiert. Erst nach Stunden sei die Italienische Küstenwache eingetroffen. „Diese nahm die Menschen an Bord und brachte sie nach Lampedusa. Wir sind erleichtert, dass sie endlich in Sicherheit sind!“, so „Sea Watch“ auf Twitter.