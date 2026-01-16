Reicht Ihnen Ihr Einkommen zum Auskommen?

Der Einkaufszettel wird kürzer, die Pause zwischen Gasthausbesuchen länger. Die Miete frisst sich durch das Konto, die Energiepreise tun ihr Übriges, und am Monatsende bleibt oft nur die Frage: Geht sich das noch aus?
Inflation und steigende Lebenshaltungskosten haben das Auskommen zu einer Rechenaufgabe gemacht. Die Fixkosten setzen den Rahmen, in dem sich das Leben abspielen muss. Was früher Spielraum war, ist heute Reserve. Und was Reserve war, kann beim nächsten unvorhergesehenen Ereignis schon aufgebraucht sein. Was bleibt nach Abzug von Miete, Strom, Heizung und Essen? Wo wird gestrichen? Beim Urlaub, beim Auto, beim Restaurantbesuch oder bereits beim Wocheneinkauf? Während manche noch Luft zum Atmen haben, zählen andere jeden Euro. Wie steht es mit Ihnen?
Lassen Sie es uns wissen!
Kommen Sie mit Ihrem aktuellen Einkommen gut über die Runden? Wo merken Sie die größten finanziellen Belastungen im Alltag? Wo sparen Sie aktuell? Was müsste sich Ihrer Meinung nach ändern, damit mehr vom Gehalt übrig bleibt? Schreiben Sie Ihre Erfahrungen gerne in die Kommentare!
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.