Reicht Ihnen Ihr Einkommen zum Auskommen?

16.01.2026 16:00
Das Geld kommt aufs Konto. Und geht gleich wieder.
Das Geld kommt aufs Konto. Und geht gleich wieder.
Porträt von Hannes Sommer
Von Hannes Sommer

Der Einkaufszettel wird kürzer, die Pause zwischen Gasthausbesuchen länger. Die Miete frisst sich durch das Konto, die Energiepreise tun ihr Übriges, und am Monatsende bleibt oft nur die Frage: Geht sich das noch aus? 

Inflation und steigende Lebenshaltungskosten haben das Auskommen zu einer Rechenaufgabe gemacht. Die Fixkosten setzen den Rahmen, in dem sich das Leben abspielen muss. Was früher Spielraum war, ist heute Reserve. Und was Reserve war, kann beim nächsten unvorhergesehenen Ereignis schon aufgebraucht sein. Was bleibt nach Abzug von Miete, Strom, Heizung und Essen? Wo wird gestrichen? Beim Urlaub, beim Auto, beim Restaurantbesuch oder bereits beim Wocheneinkauf? Während manche noch Luft zum Atmen haben, zählen andere jeden Euro. Wie steht es mit Ihnen?

Kommen Sie mit Ihrem aktuellen Einkommen gut über die Runden? Wo merken Sie die größten finanziellen Belastungen im Alltag? Wo sparen Sie aktuell? Was müsste sich Ihrer Meinung nach ändern, damit mehr vom Gehalt übrig bleibt? Schreiben Sie Ihre Erfahrungen gerne in die Kommentare!

