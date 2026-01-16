Grube soll zu einem Wohn- und Feriendomizil werden

Große Baupläne hat ein Unternehmer mit dem Korbareal in der Kärntner Tourismusgemeinde Seeboden. Doch die Zustimmung der Kommune lässt auf sich warten.
Eine Investition nach der anderen tätigt die Firma BM Service & Invest GmbH der Familie Wassermann – mit Großinvestor und Hotelier Dietmar Wassermann. Neben einigen Projekten in Spittal – wie die Erneuerung des Markowitz-Gebäudes und die Wiederbelebung des ehemaligen Hotel Robinig – will der Hotelier nun Doppel-, Mehrparteienhäuser und Feriendomizile am Seebodener Korbareal, auf dem eine Grube, die gerade mit Aushub zugeschüttet wird, errichten.
Die Wohnungen seien vor allem für junge Familien gedacht. „Die Fläche ist dafür optimal geeignet – auch die Aussicht ist ein Traum“, meint der Unternehmer Dietmar Wassermann, der auf die Zustimmung der Kommune wartet.
Doch die ist mit dem Vorhaben nicht ganz einverstanden: „Wir sind nicht dagegen, aber sprechen hier von einer Zersiedelung. Die gibt das neue Raumordnungsgesetz nicht her. Zudem herrscht hier Lkw-Verkehr, weil sich dort noch eine Schottergrube befindet. Das Korbareal ist ein schöner Platz, aber wir müssen alles prüfen“, heißt es von Seiten der Gemeinde.
„Die wollen einfach nicht, dass wir bauen!“
„Das ist definitives Bauland, wir sprechen hier von knapp 20.000 Quadratmetern Bauland und 25.000 Quadratmetern landwirtschaftlicher Fläche. Man kann nicht eineinhalb Jahre prüfen, prüfen und prüfen. In meinen Augen sind das Verhinderer“, wettert Diemtmar Wassermann: „Man sollte froh sein, dass Leute noch investitionsfreudig sind und für die Wirtschaft etwas tun – besonders für Jungfamilien leistbares Wohnen anbieten. Unsere Quadratmeterpreise liegen unter 4000 Euro“, sagt Dietmar Wassermann.
Immer wieder werden Gebäude aufgekauft
Wassermann kauft immer wieder Leerstände, Wohnanlagen, Gebäude auf. „Ich möchte diese wiederbeleben.“ So wie das ehemalige Babyhotel in Trebesing von Siggi Neuschitzer. Die bekannte Unterkunft im Liesertal wird jetzt als Trebesinger Hof geführt. Auch das Volksbankgebäude am Neuen Platz in Spittal steht im Eigentum von Wassermann. Auch damit hat der Gmünder große Pläne.
