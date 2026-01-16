Noah (8) verschwunden – Familiendrama im Fokus

Schultasche gefunden

In der Nähe der Schule wurde am Donnerstag die Schultasche des Buben gefunden. Es handelt sich um eine Förderschule mit dem Schwerpunkt Sprachheilförderung. Die Polizei gab dazu keine weiteren Details bekannt, erklärte aber, der Achtjährige sei in der Lage, sich auszudrücken und zu kommunizieren.