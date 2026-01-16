Bitte um Hinweise
Noah (8) verschwunden – Familiendrama im Fokus
Vieles liegt nach wie vor im Dunkeln: Bei der Suche nach einem vermissten Achtjährigen aus Frankfurt am Main intensiviert die deutsche Polizei ihre Ermittlungen im familiären Umfeld des Buben.
Der achtjährige Noah war Mittwochfrüh laut Polizei von einem Fahrdienst bei der Weißfrauenschule im Frankfurter Bahnhofsviertel abgesetzt worden. Nun gebe es diverse Hinweise – es werde alles abgeprüft, was die Familie betreffe, erklärte ein Polizeisprecher. Weitere Auskünfte gab er dazu nicht.
Schultasche gefunden
In der Nähe der Schule wurde am Donnerstag die Schultasche des Buben gefunden. Es handelt sich um eine Förderschule mit dem Schwerpunkt Sprachheilförderung. Die Polizei gab dazu keine weiteren Details bekannt, erklärte aber, der Achtjährige sei in der Lage, sich auszudrücken und zu kommunizieren.
Hoffnung setzen die Ermittler darüber hinaus auf die Videoüberwachung im berüchtigten Frankfurter Bahnhofsviertel. Dabei wird auch Künstliche Intelligenz (KI) eingesetzt, um Anhaltspunkte zu erlangen.
Wer hat den Buben gesehen?
- Die Polizei sucht weiter nach Menschen, die den Buben nach 8.00 Uhr am Mittwoch gesehen haben.
- Er ist etwa 1,35 Meter groß und trug eine schwarze Daunenjacke, eine grün-gelb-blaue Pudelmütze und hatte eine blaue Schultasche mit Astronauten bei sich.
Hinweise zu Noah richten Sie bitte an die Kriminalpolizei Frankfurt am Main unter der Telefonnummer (069) 755-51199 oder an jede andere Polizeidienststelle.
Suche mit Hubschrauber und Booten
Am Donnerstag hatte die Polizei die Suche ausgeweitet: Ein Hubschrauber flog über die Innenstadt, Polizeiboote suchten den Main ab, mit Hunden wurde das Schulgelände durchkämmt. Nach Angaben der Polizei war am Donnerstag eine dreistellige Zahl von Beamten im Einsatz. Eine private Initiative unterstützte die Polizei mit ihren eigenen Hunden.
