Einst größter Eisberg steht kurz vor seinem Ende

Weitere Eisberge in Driftbewegung

Dass große Eisberge in diesen Gewässern zerfallen, gilt als nicht ungewöhnlich. Dennoch gilt A23a unter Forschern als besonderer Fall, da er zu den größten und am längsten verfolgten Eisbergen zählt. Experten gehen davon aus, dass der Eisberg nur noch Tage oder Wochen bestehen könnte und den Südsommer voraussichtlich nicht überdauern wird.