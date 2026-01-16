Baby war nachts (zu) laut, wurde Fall fürs Gericht

Klares Urteil zu ungerechtfertigter Strafe

Doch das wollte der junge Papa nicht auf sich sitzen lassen. Er brachte den Fall vor das Verwaltungsgericht Wien. Dieses stellte – wenig überraschend – fest: „Dass Kleinkinder in der Wohnung herumlaufen und dabei regelmäßig hinfallen, stellt ein typisches Verhalten dar.“ Auch das typische Schreien von Säuglingen und Kleinstkindern könne nicht als ungebührlich beurteilt werden. Und weiter: „Es ist allgemein bekannt, dass Kinder in diesem Alter noch keinen festen Schlafrhythmus haben.“