„F**k you!“

Nicht erkannt! Sharon Stone kontert mit Rache-Rede

Society International
16.01.2026 16:00
Sharon Stone wurde von jungen Kollegen nicht erkannt – und rächte sich umgehend live auf der ...
Sharon Stone wurde von jungen Kollegen nicht erkannt – und rächte sich umgehend live auf der Bühne.(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/KEVIN WINTER)
Porträt von Christian Thiele
Von Christian Thiele

„Fuck you!“ Für Sharon Stone war es die ultimative Rache von oben. Die Oscar-nominierte Schauspielerin wurde bei einer Gala in Beverly Hills mit dem „Timeless Award“ für ihr Lebenswerk ausgezeichnet. Bei ihrer Dankesrede nahm sie zuerst eine Gruppe von unverschämten, jungen Kollegen und Kolleginnen aufs Korn, die sie von ihrem eigenen Tisch verjagen wollten – weil sie Stone nicht erkannten.

In einem online geteilten Video von der Astra-Awards-Verleihung am 9. Jänner im Veranstaltungsraum des Sofitel Beverly Hills Hotel nahm die 67-jährige kein Blatt vor den Mund und begann mit: „An die Kids an meinem Tisch, die sich gefragt haben: ,Wer zum Teufel hat diesen Stuhl genommen?‘ – jetzt wisst ihr es.“

„Wer bist du überhaupt?“
Mit einem kühlen Lächeln auf den Lippen fuhr die „Basic Instinct“-Darstellerin fort: „Ja, jemand kam wirklich zu mir und meinte: ,Wer bist du überhaupt und warum sitzt du hier?‘“ Im Saal ging ein hörbares Raunen durch das Publikum, als Stone fortfuhr: „Und um sie zu zitieren: ,Fuck you!‘“

Sharon Stone kam im sexy Outfit zu den Astra Awards, um den Preis für ihr Lebenswerk abzuholen. ...
Sharon Stone kam im sexy Outfit zu den Astra Awards, um den Preis für ihr Lebenswerk abzuholen. In ihrer Rede ging sie mit jungen Kollegen hart ins Gericht.(Bild: AFP/FRAZER HARRISON)

Sharon forderte dann ihre Tischnachbarn und die übrigen Anwesenden dazu auf, ihren Status als öffentliche Personen dafür zu nutzen, etwas Positives für die Welt zu bewirken: „Das hier ist eure Chance. Denn ich habe mit meiner aktivistischen Arbeit begonnen, als meine Bekanntheit einsetzte. Und ich möchte euch die Gelegenheit geben, jetzt mit eurer aktivistischen Arbeit zu beginnen – jetzt, da euer Bewusstsein erwacht ist.“ Und weiter: „Denn Ruhm ohne Bewusstsein, Erfolg ohne Sinn, ist bedeutungslos.“

Dank Hartnäckigkeit zur Kultrolle
Anschließend sprach sie über die Hartnäckigkeit, die sie als junge Schauspielerin an den Tag legte – um Rollen zu bekommen, von denen sie überzeugt war, dass sie für sie bestimmt waren. Stone erzählte dem Publikum, dass sie 1992 „nicht die erste Person war, der man ,Basic Instinct‘ angeboten hat“, wohl aber „diejenige, die einen Manager dazu brachte, ihr das Drehbuch zu besorgen“.

Hier können Sie sich Sharon Stones etwas andere Dankesrede ansehen:

So sei sie dann diejenige gewesen, die vorbereitet war, weil sie das Skript bereits acht Monate lang studiert hatte und „diejenige, deren Manager jeden verdammten Tag die Produzenten angerufen hat – weil ich diese Rolle wollte“.

Lesen Sie auch:
Sharon Stone ist wohl eine der berühmtesten Schauspielerinnen der Welt – und eine Szene hängt ...
„Machte Film besser“
Sharon Stone beließ schlüpfrige Szene im Film
06.08.2025

Zum Abschluss appellierte die Schauspielerin: „Wenn man etwas wirklich will, sollte man es sich holen. Denn man weiß selbst am besten, was für einen bestimmt ist, wo man hineinpasst und wo man mit seiner Kunst etwas verändern kann.“

