Nicht erkannt! Sharon Stone kontert mit Rache-Rede

Sharon forderte dann ihre Tischnachbarn und die übrigen Anwesenden dazu auf, ihren Status als öffentliche Personen dafür zu nutzen, etwas Positives für die Welt zu bewirken: „Das hier ist eure Chance. Denn ich habe mit meiner aktivistischen Arbeit begonnen, als meine Bekanntheit einsetzte. Und ich möchte euch die Gelegenheit geben, jetzt mit eurer aktivistischen Arbeit zu beginnen – jetzt, da euer Bewusstsein erwacht ist.“ Und weiter: „Denn Ruhm ohne Bewusstsein, Erfolg ohne Sinn, ist bedeutungslos.“