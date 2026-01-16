Vorteilswelt
Folgekonkurs erwartet

Jetzt steht auch die IQ-Tankkarte vor der Pleite

Oberösterreich
16.01.2026 15:32
Die IQ-Tankkarte steht vor der Insolvenz.
Die IQ-Tankkarte steht vor der Insolvenz.(Bild: APA/FOTOKERSCHI.AT)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Nach der Insolvenz des Linzer Tankstellenbetreibers Stiglechner droht auch der zugehörigen Tankkartenfirma die Zahlungsunfähigkeit. Die IQ Card Vertriebs GmbH mit rund 65.000 Kunden soll demnächst Insolvenz anmelden.

0 Kommentare

Bereits am Montag war das Konkursverfahren über den Mineralöltransporteur Petro Logistik GmbH eröffnet worden, die Stiglechner-Tankstellen beliefert hat. Nun heißt es in einem Schreiben, das der „Krone“ vorliegt und über das die „OÖN“ zuerst berichteten: „Die völlig unerwartete Insolvenz der Julius Stiglechner GmbH und die damit verbundenen Umsatzrückgänge sowie massiven Zahlungsausfälle haben die wirtschaftliche Lage der IQ Card Vertriebs GmbH stark belastet.“

Weil andere Tankstellenbetreiber die IQ Card nicht mehr akzeptieren und Banken den Geldhahn zudrehen würden, gebe es einen „akuten Liquiditätsengpass“. Bis Ende Jänner soll ein Antrag auf ein Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung beim Landesgericht Linz eingebracht werden. Man strebe die Weiterführung des Unternehmens an.

188 Millionen Euro Schulden
Der Tankstellenbetreiber Stiglechner hatte im Dezember Insolvenz angemeldet – die „Krone“ berichtete ausführlich. Beim Landesgericht Linz wurden den Gläubigerschutzverbänden KSV1870, Creditreform und AKV zufolge Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung für die Julius Stiglechner GmbH und die Stiglechner Tankstellen GmbH beantragt. Insgesamt sind 573 Dienstnehmerinnen und Dienstnehmer sowie etwa 300 Gläubiger betroffen. Die Passiva liegen hier in Summe bei rund 188 Millionen Euro.

Lesen Sie auch:
In Linz-Gründberg ist kein Benzin verfügbar.
Benzin „außer Betrieb“
Lieferprobleme bei den Stiglechner-Tankstellen
14.01.2026
Krone Plus Logo
Tankstellen-Insolvenz
Nach Pleite von Betreiber fließt der Sprit wieder
03.01.2026
Insolvenz jetzt fix:
Tankstellenbetreiber hat 190 Mio. Euro Schulden
05.12.2025

Tankstellen sind geöffnet
In der Folge meldete am Montag dieser Woche auch der Mineralöltransporteur Petro Logistik GmbH Insolvenz an. Das Unternehmen, das nur Stiglechner-Tankstellen beliefert hat, soll geschlossen werden. Betroffen sind hier 16 Beschäftigte und mehr als 30 Gläubiger, die Passiva liegen bei rund 500.000 Euro. Mittlerweile werden die Stiglechner-Tankstellen von einem anderen Partner beliefert. Die Filialen sind geöffnet, allerdings kann es an manchen Standorten zu Engpässen bei gewissen Treibstoffsorten kommen.

Oberösterreich

