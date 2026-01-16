Jetzt steht auch die IQ-Tankkarte vor der Pleite

Tankstellen sind geöffnet

In der Folge meldete am Montag dieser Woche auch der Mineralöltransporteur Petro Logistik GmbH Insolvenz an. Das Unternehmen, das nur Stiglechner-Tankstellen beliefert hat, soll geschlossen werden. Betroffen sind hier 16 Beschäftigte und mehr als 30 Gläubiger, die Passiva liegen bei rund 500.000 Euro. Mittlerweile werden die Stiglechner-Tankstellen von einem anderen Partner beliefert. Die Filialen sind geöffnet, allerdings kann es an manchen Standorten zu Engpässen bei gewissen Treibstoffsorten kommen.