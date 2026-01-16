Vorteilswelt
„Neue Herausforderung“

Entschieden! Glasner verlässt Crystal Palace

Premier League
16.01.2026 15:01
Oliver Glasner wird Crystal Palace wohl verlassen.
Oliver Glasner wird Crystal Palace wohl verlassen.(Bild: AFP/DARREN STAPLES)
Von krone Sport

Oliver Glasner hat sich gegen eine Zukunft bei Crystal Palace entschieden. Auf einer Pressekonferenz erklärte der Erfolgstrainer der „Eagles“, eine neue Herausforderung zu suchen. Er wird seinen im Sommer auslaufenden Vertrag deshalb nicht verlängern.

„Ich hatte im Oktober ein Treffen mit Steve Parish (Klub-Boss, Anm.). Wir haben zusammen gegessen und uns lange unterhalten. Ich habe ihm gesagt, dass ich keinen neuen Vertrag bei Crystal Palace unterschreiben werde“, erklärte Glasner. „Wir waren uns einig, dass es am besten wäre, die Sache vertraulich zu behandeln, und das haben wir drei Monate lang getan. Ich habe es heute der Mannschaft mitgeteilt. Jetzt ist Klarheit wichtig.“

Glasner hatte im Februar 2024 in London unterschrieben und Crystal Palace seither zu einem Top-Klub der Premier League geformt. Mit dem Erfolg im FA Cup feierten die „Eagles“ vergangenen Mai unter dem 51-Jährigen den ersten Titel der Vereinsgeschichte, wenige Monate später gewann Palace gegen Liverpool den FA Community Shield.

