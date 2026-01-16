Entschieden! Glasner verlässt Crystal Palace

„Ich hatte im Oktober ein Treffen mit Steve Parish (Klub-Boss, Anm.). Wir haben zusammen gegessen und uns lange unterhalten. Ich habe ihm gesagt, dass ich keinen neuen Vertrag bei Crystal Palace unterschreiben werde“, erklärte Glasner. „Wir waren uns einig, dass es am besten wäre, die Sache vertraulich zu behandeln, und das haben wir drei Monate lang getan. Ich habe es heute der Mannschaft mitgeteilt. Jetzt ist Klarheit wichtig.“