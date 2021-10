Hilfeschrei trotz eines überraschenden Booms

Eigentlich sollten wir froh sein, dass so viele Kinder bei uns Volleyball spielen möchten, aber normalerweise müssten wir einen Aufnahmestopp machen.“ Worte, die man aus dem heutigen Vereinswesen eigentlich nicht mehr kennt, da die meisten Klubs um ihre Mitglieder kämpfen müssen. Nicht so die PSVBG Salzburg. Obmann Uli Sernow weiß nicht mehr, wohin mit den ganzen Kindern. Über 70 Neuanmeldungen gab es im Sommer, Volleyball boomt in Salzburg.