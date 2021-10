Auer: Nehmen Sie Ihre verdammte Verantwortung wahr

Nachdem die Postfüchse in Vorarlberg nicht zum ersten Mal erhebliche Probleme damit haben, ihren Job zu erledigen, schlägt Auer dem Management sogar vor, den Sessel zu räumen, sollte das Fiasko nicht endlich abgestellt werden. Darüber hinaus will sie auch die Bundesregierung in die Pflicht nehmen - diese müsse den Scherbenhaufen aufräumen. Immerhin sei die Republik Mehrheitseigentümerin der Post AG. Ob Auers Klage derzeit bis nach Wien dringt, ist allerdings fraglich. Immerhin ist die Bundesregierung gerade damit beschäftigt, einen ganz anderen Scherbenhaufen aufzuräumen.