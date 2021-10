Für Gnadenhof Bozenau ist die Zeit abgelaufen

Zwischen Rudi Längle, der jahrelang seinen Gnadenhof in Doren betrieben hat, und den Verpächtern, der Familie Dreher, wurde viele Jahre gestritten. Bereits im Jahr 2016 flatterte Längle eine Räumungsklage ins Haus. Passiert ist dann aber nichts. Bis gestern - da wurde das Gut Bozenau gerichtlich geräumt. Zwar hat Längle in den vergangenen Tagen offensichtlich Dutzende Tiere andernorts unterbringen können, einige, meist ältere Vierbeiner, blieben aber in der Bozenau zurück. „Diese werden nun fachkundig betreut, bis neue Unterbringungsplätze für sie gefunden sind“, bestätigt Ekkehard Bechtold, Anwalt der Pächter. In dieser Sache werde auch mit den verschiedenen Landesstellen zusammengearbeitet - immer unter Wahrung der tierschutzrechtlichen Bestimmungen.