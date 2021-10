Millionengeschäft mit dem Tod: Spenden an Vereine

Grundstücke, Wohnungen & Co

Wie viel gibt’s zu erben? Meist sind es Grundstücke, Wohnungen, selten so ein Millionenschatz wie für das Tiko. „Insgesamt werden in Österreich rund zehn Prozent aller Spenden testamentarisch vermacht“, so Markus Aichelburg von „Vergissmeinnicht“: „Also 75 von 750 Millionen Euro.“