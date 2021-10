Erste Festnahme: Wer packt noch alles aus?

Hausdurchsuchung bei „Schlüsselfigur“

Gestern also das nächste Kapitel im Politthriller. Die Polizei steht vor Frau Beinschabs Tür im Nobelbezirk. Sie soll vor der Hausdurchsuchung am 6. Oktober Daten vom Laptop gelöscht haben (Gerüchten zufolge sollen auch die Fellners ähnlich gehandelt haben). Nun wird sie geholt. Für die WKStA ist sie eine Schlüsselfigur im dubiosen operativen Geschäft. Chats aus den Ermittlerakten zeichnen ein klares Bild. Mittendrin neben seinem Ex-Intimus Schmid auch der Altkanzler selbst. Bezeichnendes Zitat: „Damit haben wir Umfragen und Co im besprochenen Sinne:-))“ (siehe Ausrisse oben). Kurz weist alle Verantwortung von sich. Sein Anwalt war am Dienstag nicht für eine Stellungnahme erreichbar. Gleiches gilt für die Anwältin von Sabine Beinschab.