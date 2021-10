Nach Fehlstart wartet das nächste Hammerspiel

Fünf Niederlagen, ein Sieg - den Start in die HLA haben sich die Handballer von Bärnbach/Köflach anders vorgestellt. Und heute Mittwoch (19.30) droht die nächste Leermeldung, die Fivers bauen sich in Bärnbach auf. Immerhin hat Sportchef Christian Glaser vor dem Hit gute Post auf Lager: „Djurdjevic, der sich zuletzt im Derby verletzt hat, kann spielen.“ Bitter jedoch: Mit Mürzl und Hutecek - seit dem Duell in Bruck ebenfalls im Lazarett - fallen dennoch zwei Stützen aus.

Gegen den Favoriten aus Wien hat die Sieben von Vladimir Vujovic nichts zu verlieren. Glaser: „Wir müssen uns aus dieser Situation herauskämpfen, beim Derby gegen die Füchse war bei Deckung und Abwehr schon eine Steigerung zu sehen.“ Nur der Angriff war mit 22 Treffern noch ein Lüfterl. „Es fehlt die Selbstsicherheit und die Selbstverständlichkeit. Das ist nur normal nach so einem Start, hat nichts mit dem Trainer und den Spielern zu tun“, erklärt Glaser, dessen Mannen im Zuge der heurigen Saisonvorbereitung gegen die Fivers spielten. „Im August haben wir gut mitgehalten.“ Vielleicht ja ein gutes Omen für die Weststeirer.



Mini-Krise

Mit breiter Brust gehen hingegen die BT Füchse nach dem Derbysieg in Schwaz aufs Parkett. Wo die Trauben bekanntlich immer hoch hängen. Doch die Tiroler kämpfen nach zwei Niederlagen in Serie gegen eine Mini-Krise.