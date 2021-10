Sozialpreis erinnert an erste Stadtchefin

Sie war eine Politikerin mit ausgeprägter sozialer Ader: Traude Dierdorf. Als erste Frau hatte die Sozialdemokratin einst in Wiener Neustadt das höchste Amt im Rathaus inne. Heuer zu Jahresbeginn verstarb die Ex-Bürgermeisterin. Zum Gedenken an sie wird am 17. November erstmals der Traude-Dierdorf-Sozialpreis vergeben.