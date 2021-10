Schallenberg: „Werde sehr eng mit Kurz arbeiten“

1969 in Bern als Sohn des Botschafters und späteren Generalsekretärs im Außenministerium (1992 bis 1996), Wolfgang Schallenberg, geboren, wuchs Alexander Schallenberg in Indien, Spanien und Frankreich auf. Sein erster Auslandsposten führte ihn nach Belgien - an die österreichische EU-Vertretung in Brüssel, wo er fünf Jahre lang die Rechtsabteilung leitete. Zurück in Österreich machte sich Schallenberg als Pressesprecher der früheren Außenministerin Ursula Plassnik sowie später deren Nachfolger Michael Spindelegger (beide ÖVP) einen Namen. Unter der ersten Bundeskanzlerin des Landes, Brigitte Bierlein, wurde der vierfache Vater Außenminister und blieb es auch unter Türkis-Grün.