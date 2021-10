Vor Angelobung: SPÖ kritisiert Schallenberg scharf

Am „System Kurz“ ändere sich durch den Wechsel an der Regierungsspitze nichts, befindet Kai Jan Krainer, Abgeordneter und Finanzsprecher der SPÖ. Denn der wegen Korruptionsvorwürfen als Kanzler zurückgetretene ÖVP-Chef halte „nach wie vor alle Fäden in der Hand“, sagte er. Auch Alexander Schallenberg, der am Montag als neuer Bundeskanzler angelobt wird, sei „Teil des System Kurz“. Krainer kündigte noch für heuer einen neuen Untersuchungsausschuss zu den ÖVP-Ermittlungen an. Angepeilt sei ein Antrag Mitte Oktober.