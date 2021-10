Villacher Museum zeigt Raritäten auf vier Rädern

Mein bester Freund brachte mich vor acht Jahren auf die Idee, ein Museum zu gründen, nachdem ich das Gelände bei einer Auktion ersteigert hatte", berichtet Gerald Taferner, der in ganz Österreich, Italien und Slowenien bei Bewerben unterwegs war. Der Fuhrpark umfasste damals 15 Neuzeitautos, heute finden sich in vier Hallen 250 Modelle, in allen Formen, Größen und Preisklassen, Neufahrzeuge und Oldtimer.