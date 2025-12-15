Dreister Schul-Dieb (43) auf frischer Tat ertappt

Ein 43-jähriger Mann war in der Nacht auf Montag in ein Klagenfurter Schulgebäude eingebrochen. Der Hausmeister beobachtete den Mann und verständigte die Polizei.
„Mit einem Werkzeug hat der 43-Jährige gewaltsam die versperrte Tür vom Schulgebäude aufgebrochen“, erklärt die Landespolizeidirektion. Dabei hat ihn der Hausmeister beobachtet und sofort die Polizei gerufen.
Diese umzingelten das Schulgebäude in Klagenfurt, denn der Einbrecher wollte flüchten. Schlussendlich konnte er vor der Schule festgenommen werden. In Gebäude wurden aufgebrochene Getränkeautomaten gefunden. Bei der Festnahme trug der Dieb mehrere hundert Euro Münzgeld bei sich und das Einbruchwerkzeug konnte sichergestellt werden. Er wurde ins Polizeianhaltezentrum Klagenfurt gebracht und wird angezeigt.
