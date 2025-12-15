Dreister Schul-Dieb (43) auf frischer Tat ertappt

Diese umzingelten das Schulgebäude in Klagenfurt, denn der Einbrecher wollte flüchten. Schlussendlich konnte er vor der Schule festgenommen werden. In Gebäude wurden aufgebrochene Getränkeautomaten gefunden. Bei der Festnahme trug der Dieb mehrere hundert Euro Münzgeld bei sich und das Einbruchwerkzeug konnte sichergestellt werden. Er wurde ins Polizeianhaltezentrum Klagenfurt gebracht und wird angezeigt.