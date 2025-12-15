„Mit der Koralmbahn liegt Graz am Wörthersee“

Steuerliche Vorteile für Klagenfurt und Graz

In Klagenfurt trafen sich daher der neue Klagenfurter Wirtschaftsstadtrat Julian Geier und sein Grazer VP-Kollege Kurt Hohensinner. Auch an der Mur gab es schon ein Kennenlernen. „Künftig treffen wir uns regelmäßig, denn das neue Motto heißt Gemeinsamkeit“, sagt Geier. „Bei Betrieben, die sich entlang der Koralmbahn ansiedeln, können sich Graz und Klagenfurt etwa die Kommunalsteuer teilen, dadurch wird es auch für die Firmen günstiger“, appelliert Hohensinner. „Es gibt noch freie Flächen für Kärntner Unternehmen in Graz. Die neue Achse hat Vorteile für beide.“