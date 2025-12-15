Doch kein Karriereende nach Olympia? „Glaube, …“

„Ich hätte nicht gedacht, dass ich nach dem Wochenende in St. Moritz das rote Trikot in der Abfahrt trage“, zeigt sich Vonn nach den Rennen in der Schweiz durchaus euphorisch. Nach ihrem historischen Erfolg am Freitag gab es am Samstag noch einen zweiten Platz und zum Abschluss im Super-G am Sonntag einen vierten Rang.