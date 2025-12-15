Vorteilswelt
Vonn lässt aufhorchen

Doch kein Karriereende nach Olympia? „Glaube, …“

Ski Alpin
15.12.2025 09:50
Wird man Lindsey Vonn doch noch länger im Ski-Weltcup sehen?
Wird man Lindsey Vonn doch noch länger im Ski-Weltcup sehen?

Verschiebt Lindsey Vonn ihr geplantes, „zweites“ Karriereende nun doch um ein paar Rennen? Ursprünglich wollte die US-Amerikanerin nach den Olympischen Spielen die Skier an den Nagel hängen – nun dürfte sie zumindest die Saison doch noch beenden. 

„Ich hätte nicht gedacht, dass ich nach dem Wochenende in St. Moritz das rote Trikot in der Abfahrt trage“, zeigt sich Vonn nach den Rennen in der Schweiz durchaus euphorisch. Nach ihrem historischen Erfolg am Freitag gab es am Samstag noch einen zweiten Platz und zum Abschluss im Super-G am Sonntag einen vierten Rang. 

Lesen Sie auch:
Lindsey Vonn und Mikaela Shiffrin
Nach Weirather-Kritik
Zickenkrieg mit Shiffrin? Jetzt spricht Vonn!
14.12.2025
Interessanter Einblick
Vonn verrät, wer mit ihrer Trophäe geschlafen hat
13.12.2025

Erfolge, die nun den eigentlichen Plan, nach Olympia die Profikarriere endgültig zu beenden, ins Wanken bringen, wie Vonn verrät: „Ich glaube, ich werde die Saison doch bis zum Ende fahren.“ Immerhin könnte die US-Amerikanerin so auch noch um die ein oder andere Kristallkugel mitkämpfen.

Dabei zeigte sie sich selbst nach dem vierten Rang im Super-G äußerst selbstkritisch. „Ich kann besser fahren und möchte mich immer verbessern“, so Vonn und dann ein Satz, der die Sorgenfalten der Konkurrenz wachsen lässt: „Ich weiß auch schon genau, was ich ändern muss!“  

