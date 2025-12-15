Doch kein Karriereende nach Olympia? „Glaube, …“

Verschiebt Lindsey Vonn ihr geplantes, „zweites“ Karriereende nun doch um ein paar Rennen? Ursprünglich wollte die US-Amerikanerin nach den Olympischen Spielen die Skier an den Nagel hängen – nun dürfte sie zumindest die Saison doch noch beenden.
„Ich hätte nicht gedacht, dass ich nach dem Wochenende in St. Moritz das rote Trikot in der Abfahrt trage“, zeigt sich Vonn nach den Rennen in der Schweiz durchaus euphorisch. Nach ihrem historischen Erfolg am Freitag gab es am Samstag noch einen zweiten Platz und zum Abschluss im Super-G am Sonntag einen vierten Rang.
Erfolge, die nun den eigentlichen Plan, nach Olympia die Profikarriere endgültig zu beenden, ins Wanken bringen, wie Vonn verrät: „Ich glaube, ich werde die Saison doch bis zum Ende fahren.“ Immerhin könnte die US-Amerikanerin so auch noch um die ein oder andere Kristallkugel mitkämpfen.
Dabei zeigte sie sich selbst nach dem vierten Rang im Super-G äußerst selbstkritisch. „Ich kann besser fahren und möchte mich immer verbessern“, so Vonn und dann ein Satz, der die Sorgenfalten der Konkurrenz wachsen lässt: „Ich weiß auch schon genau, was ich ändern muss!“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.