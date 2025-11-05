Vorteilswelt
Prinz begeistert Fans

So hat sich William mit 43 in Topform gebracht!

Royals
05.11.2025 16:07

Prinz William (43) bringt die sozialen Medien zum Beben! Ob beim Beachvolleyball an der Copacabana, lässig mit hochgekrempelten Ärmeln beim Boots-Ausflug im Mangrovengebiet oder elegant im Anzug vor der Christusstatue – der zukünftige König präsentiert sich in Rio absoluter Bestform: sportlich, mit markantem Bart und souveräner Ausstrahlung. 

0 Kommentare

Und die Fans rasten in sozialen Medien geradezu aus: „So sexy war Prinz William noch nie!“ Doch was steckt hinter dem neuen Look des Royals, der für den Weltklimagipfel und für die Vergabe seines Umweltpreises „Earthshot Prize“ nach Brasilien gereist ist.

William legte sich beim Volleyball richtig ins Zeug!
William legte sich beim Volleyball richtig ins Zeug!(Bild: PPS/www.PPS.at)

Zuckerfrei zum Traumkörper
Britische Zeitungen melden: William habe seine Ernährung komplett umgestellt. Kein Zucker, keine leeren Kalorien – stattdessen Vollkorn, Obst und Proteine. Zum Frühstück schwört er auf zwei Eier, Vollkorn-Toast mit Butter, Apfelsaft und Tee – ohne Zucker!

Er selbst sagte kürzlich, er versuche bewusst, den Zuckerkonsum zu reduzieren. Snacks wie Bananen und Schokokekse bleiben aber erlaubt – ganz royal in Maßen.

Mit den Rettungsschwimmern des Copacabana-Strand in Rio de Janeiro
Mit den Rettungsschwimmern des Copacabana-Strand in Rio de Janeiro(Bild: AFP/DANIEL RAMALHO)

RAF-Workouts wie im Militär
Williams Fitness-Geheimnis stammt aus seiner Zeit bei der Royal Air Force. Schon dort galt: Disziplin und Härte statt Luxus!

Er trainierte regelmäßig Laufen, Schwimmen, Zirkeltraining und Kraftübungen – alles unter militärischer Aufsicht. Damals musste er 2,4 Kilometer in 13 Minuten schaffen, 20 Liegestütze und 35 Sit-ups absolvieren. Diese Routinen hält er bis heute durch – mal beim Joggen im Park, mal im Londoner Luxus-Gym „Chelsea Harbour Club“.

Wie einst seine Mutter Diana posiert Prinz William in Rio de Janeiro für Fotos am Fuße der ...
Wie einst seine Mutter Diana posiert Prinz William in Rio de Janeiro für Fotos am Fuße der Christusstatue vor der Kulisse des Zuckerhuts.(Bild: AP/Eduardo Anizelli)
Prinz William bei der Christusstatue
Prinz William bei der Christusstatue(Bild: AP/Eduardo Anizelli)

Sportlich von klein auf
Schon in Eton und St. Andrews war William sportbegeistert – Kapitän im Wasserpolo, leidenschaftlicher Schwimmer, begeisterter Ruderer. Selbst heute nutzt er jede Gelegenheit für Bewegung.

Beim Beachvolleyball wurden Williams Armmuskeln sichtbar.
Beim Beachvolleyball wurden Williams Armmuskeln sichtbar.(Bild: PPS/www.PPS.at)

Fit, charmant, königlich
Mit 43 zeigt der Prinz, dass Alter nur eine Zahl ist. Seine neue Fitness sorgt nicht nur für Schlagzeilen, sondern auch für Begeisterung bei Royal-Fans weltweit.

