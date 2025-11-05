5700 Handys gestohlen: Festnahme nach 13 Jahren

Vier maskierte, mit Pistolen bewaffnete Täter hatten in der Nacht auf 4. April 2012 eine Lagerhalle in Wiener Neudorf gestürmt. Zwei Mitarbeiter wurden bedroht, geschlagen und gefesselt. Danach hatten sie in rund zwei Stunden stapelweise Smartphones verladen. Einer der damals Unbekannten war dazu mit dem Lkw vorgefahren. Ihr Vorgehen wurde von den überwältigten Angestellten als „zielstrebig“ bezeichnet, die Kriminellen sollen nur hochpreisige Ware mitgenommen haben.