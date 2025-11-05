Oppositionsführer erhebt Vorwürfe gegen Selenskyj

Nun warf der Oppositionsführer dem Präsidenten vor, die Strafverfolgungsorgane zu instrumentalisieren. Ein Beispiel für die politische Einflussnahme sei die Anklage gegen den früheren Energiemanager Wolodymyr Kudrytskyi. Dieser hatte Selenskyjs Umgang mit dem Energiesektor kritisiert. Die ukrainische Regierung spricht von Landesverrat und Korruption. Sie hat bereits mehrere Sanktionen gegen Kudrytskyi verhängt, ihm unter anderem Auslandsreisen und die Teilnahme an Parlamentssitzungen untersagt. Dabei handelt es sich um Maßnahmen, die ihn daran hindern könnten, bei einer Wahl anzutreten.