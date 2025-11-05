Sarah kocht mit Philipp: Veganer Milchreis

Philipp Jelinek von „Philipp bewegt“ ist wieder zu Gast in der Küche. Gemeinsam mit Sarah wird ein Milchreis gerührt. Was Philipp noch nicht weiß, der Milchreis ist vegan! Dazu verkosten die beiden ein herbstliches Kompott und Philipp stellt sich wieder einer „Kost-Challenge“.
Veganer Milchreis mit Herbstlichem Birnenkompott
Zutaten: 1 Vanilleschote, 125g Rundkornreis für den Milchreis, 500ml Hafermilch, 40g braunen Zucker, 1 Prise Zimt, 1 Prise Kardamom
Zubereitung:
Die Vanilleschote halbieren und das Vanillemark herauskratzen. In einem Topf den Reis, pflanzliche Milch, Vanillemark und Zucker verrühren und kurz aufkochen lassen. 20-30 Min. unter ständigem Rühren leicht köcheln lassen, bis der Reis die gewünschte Konsistenz hat. Am Schluss mit Zimt und Kardamom abschmecken.
Herbst-Kompott
Zutaten: 1 Orange, 1 Apfel, 1 Birne, 1-2 EL Ahornsirup, 1 Sternanis, 1 Zimtstange. Optional: 2 EL getrocknete Cranberrys, Geröstete Mandelstifte, Apfelchips
Zubereitung: Orange abreiben und auspressen. Das Kerngehäuse von Apfel und Birne entfernen und den Rest in kleine Würfel schneiden. Die Früchte in einen Topf mit Orangensaft, Ahornsirup und Gewürzen geben, etwas Wasser hinzufügen (soviel, dass das Obst damit bedeckt ist) und 10 Min. einkochen.
Topping: Geröstete Mandelstifte, Apfelchips