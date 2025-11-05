Jetzt Tickets für die Österreich-Premiere sichern!

Der magische Zauber geht weiter! Nach dem weltweiten Kinoerfolg von Wicked kehren Elphaba und Glinda zurück – mit einem Finale, das Gänsehaut garantiert. Und das Beste kommt noch: Krone-Leser haben die einmalige Chance, bei der exklusiven Österreich-Premiere live dabei zu sein!
In Wicked: Teil 2 endet die epische Geschichte der beiden wohl berühmtesten Hexen der Filmgeschichte. Nach dem Triumph des ersten Teils entführt Regisseur Jon M. Chu (In the Heights) das Publikum erneut in die zauberhafte Welt von Oz.
Magie, Musik und Emotion pur
Elphaba (Cynthia Erivo) und Glinda (Ariana Grande) sind keine Freundinnen mehr. Ihre Wege haben sich schmerzhaft getrennt – und nun müssen beide mit den Folgen ihrer Entscheidungen leben. Elphaba, inzwischen als „Böse Hexe des Westens“ gefürchtet, hat sich in die Wälder zurückgezogen. Von dort kämpft sie für die Rechte der unterdrückten Tiere und versucht verzweifelt, die dunklen Machenschaften des Zauberers (Jeff Goldblum) aufzudecken.
Glinda dagegen ist zur strahlenden Ikone des Guten geworden – verehrt von den Bewohnern der Smaragdstadt, umgeben von Luxus und Ruhm. Auf Anweisung von Madame Akaber (Oscar®-Preisträgerin Michelle Yeoh) soll sie das Volk besänftigen und ihm vorgaukeln, dass unter der Herrschaft des Zauberers alles zum Besten steht. Doch ihr glänzendes Leben hat Risse: Die Erinnerungen an ihre einstige Freundin lassen sie nicht los. Basierend auf dem weltbekannten Musical von Stephen Schwartz und Winnie Holzman liefert das Finale alles, was Kinomagie ausmacht: großartige Musik, opulente Kostüme, Humor – und jede Menge Gänsehaut.
Mitmachen und gewinnen
Am 18. November findet im Village Cinema Wien Mitte die große Österreich-Premiere von Wicked: Teil 2 statt und zusammen mit krone.tv können Sie hier live dabei sein! krone.tv verlost zusammen mit kronehit 25x2 Tickets für die große Premiere.
Wann: Dienstag, 18. November
Ort: Village Cinema Landstraße Wien Mitte
Kartenausgabe: 19:00 – 19:45 Uhr
Filmstart: 20:00 Uhr
Dresscode: Eine Bekleidung in den Farben grün oder pink (passend zum Film) wird gewünscht.
Einfach das untenstehende Formular ausfüllen und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. Teilnahmeschluss ist der 12. November, 09:00 Uhr.
Sie wollen Ihre Gewinnchance erhöhen? Dann haben wir für alle Abonnenten des kostenlosen „Adabei“-Newsletters der „Krone“ gute Nachrichten! Alle teilnehmenden Abonnenten und jene, welche es bis zum Teilnahmeschluss noch werden, erhalten die doppelte Gewinnchance! Weitere Informationen und Teilnahmebedingungen finden Sie hier.
