Neuer Vertrag winkt

Matthäus entschuldigt sich: „Laimer ist …“

Deutsche Bundesliga
05.11.2025 16:22
Konrad Laimer hat mit seinen starken Auftritten auch Lothar Matthäus beeindruckt.
Konrad Laimer hat mit seinen starken Auftritten auch Lothar Matthäus beeindruckt.(Bild: AFP/ANNE-CHRISTINE POUJOULAT)

Konrad Laimer hat sich beim FC Bayern zum absoluten Leistungsträger entwickelt und damit auch Fußball-Ikone Lothar Matthäus beeindruckt. Er müsse sich „fast bei Konrad Laimer entschuldigen“, erklärt der DFB-Rekordnationalspieler. Warum? Weil der Österreicher so oft und so lange unter dem Radar geflogen sei – auch bei ihm selbst. Zu Unrecht, wie der Deutsche nun betont ... 

0 Kommentare

„Laimer ist der perfekte Mannschaftsspieler. Seine Einstellung ist immer herausragend“, lobt Matthäus den ÖFB-Legionär gegenüber „Sport Bild“. Dennoch würde er in der öffentlichen Wahrnehmung häufig unter dem Radar fliegen – wenngleich der 28-Jährige konstant gute Leistungen abliefere.

Auch Matthäus selbst habe der Entwicklung und den Leistungen der „Allzweckwaffe der Bayern“ zu lange nicht genug Beachtung geschenkt. Deshalb müsse er sich „fast bei ihm entschuldigen“, so der ehemalige Bayern-Profi.

Lothar Matthäus
Lothar Matthäus(Bild: Urbantschitsch Mario)

In dieser Saison habe der ÖFB-Teamspieler zudem einen weiteren Schritt gemacht, lobt Matthäus: „Ich wusste um seine Dynamik, aber diese Spielintelligenz auf dem Feld hatte ich nie so ausgeprägt gesehen wie in dieser Saison.“ 

Wird sein Vertrag bald schon verlängert?
Die Bayern lassen deshalb auch keine Zweifel aufkommen, dass man den Vertrag über 2027 hinaus verlängern möchte. „Konny ist ein super Junge und ein Schlüsselspieler für die Zukunft. Es wäre schön, wenn er sehr, sehr lange beim FC Bayern bleibt“, stellte so schon Sportdirektor Christoph Freund klar.

Für Matthäus wäre es die einzig richtige Entscheidung. „Eine Mannschaft kann nicht nur aus Torjägern wie Harry Kane, Künstlern wie Michael Olise oder einem Weltklasse-Torwart wie Manuel Neuer bestehen. Ein Team braucht einen Arbeiter wie Konrad Laimer.“ 

Sport
Loading
