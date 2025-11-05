Matthäus entschuldigt sich: „Laimer ist …“

Konrad Laimer hat sich beim FC Bayern zum absoluten Leistungsträger entwickelt und damit auch Fußball-Ikone Lothar Matthäus beeindruckt. Er müsse sich „fast bei Konrad Laimer entschuldigen“, erklärt der DFB-Rekordnationalspieler. Warum? Weil der Österreicher so oft und so lange unter dem Radar geflogen sei – auch bei ihm selbst. Zu Unrecht, wie der Deutsche nun betont ...