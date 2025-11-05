Bub auf Schutzweg von Auto erfasst – Fahrerflucht!

Nach einem Unfall mit Fahrerflucht im Tiroler Telfs sucht die Polizei Zeugen! Ein 15-jähriger Bursche war Dienstagabend auf einem Schutzweg von einem Auto erfasst und verletzt worden. Der unbekannte Pkw-Lenker fuhr, ohne anzuhalten, einfach weiter.
Ereignet hat sich der Unfall am Dienstagabend, gegen 18.35 Uhr, auf der B189 Mieminger Straße im Gemeindegebiet von Telfs. Im Bereich des Kreisverkehrs Obermarkt habe der 15-jährige Einheimische die Fahrbahn überquert, als er beim dortigen Schutzweg von einem aus der Professor-Andreas-Eidenberger-Straße kommenden Pkw erfasst wurde.
Der unbekannte Lenker setzte seine Fahrt ohne anzuhalten in bisher unbekannte Richtung fort.
Die Polizei
Fahrer vermutlich ein älterer Mann
Der Bursche stürzte auf die Straße und verletzte sich dabei erheblich am Bein. „Der unbekannte Lenker setzte seine Fahrt ohne anzuhalten in bisher unbekannte Richtung fort“, heißt es vonseiten der Ermittler.
Ein älterer Mann soll das Auto gelenkt haben. Der Pkw war grau/silbrig und hatte vermutlich eine ähnliche Form wie ein älterer Opel Corsa.
Zweckdienliche Hinweise an die Polizeiinspektion Telfs unter der Telefonnummer: 059 133/7126.
