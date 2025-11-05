Bub auf Schutzweg von Auto erfasst – Fahrerflucht!

Ereignet hat sich der Unfall am Dienstagabend, gegen 18.35 Uhr, auf der B189 Mieminger Straße im Gemeindegebiet von Telfs. Im Bereich des Kreisverkehrs Obermarkt habe der 15-jährige Einheimische die Fahrbahn überquert, als er beim dortigen Schutzweg von einem aus der Professor-Andreas-Eidenberger-Straße kommenden Pkw erfasst wurde.