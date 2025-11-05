Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Polizei sucht Zeugen

Bub auf Schutzweg von Auto erfasst – Fahrerflucht!

Tirol
05.11.2025 15:52
Auf einem Schutzweg wurde der Jugendliche erfasst (Symbolbild).
Auf einem Schutzweg wurde der Jugendliche erfasst (Symbolbild).(Bild: Birbaumer Christof)

Nach einem Unfall mit Fahrerflucht im Tiroler Telfs sucht die Polizei Zeugen! Ein 15-jähriger Bursche war Dienstagabend auf einem Schutzweg von einem Auto erfasst und verletzt worden. Der unbekannte Pkw-Lenker fuhr, ohne anzuhalten, einfach weiter.

0 Kommentare

Ereignet hat sich der Unfall am Dienstagabend, gegen 18.35 Uhr, auf der B189 Mieminger Straße im Gemeindegebiet von Telfs. Im Bereich des Kreisverkehrs Obermarkt habe der 15-jährige Einheimische die Fahrbahn überquert, als er beim dortigen Schutzweg von einem aus der Professor-Andreas-Eidenberger-Straße kommenden Pkw erfasst wurde. 

Zitat Icon

Der unbekannte Lenker setzte seine Fahrt ohne anzuhalten in bisher unbekannte Richtung fort.

Die Polizei

Fahrer vermutlich ein älterer Mann
Der Bursche stürzte auf die Straße und verletzte sich dabei erheblich am Bein. „Der unbekannte Lenker setzte seine Fahrt ohne anzuhalten in bisher unbekannte Richtung fort“, heißt es vonseiten der Ermittler.

Ein älterer Mann soll das Auto gelenkt haben. Der Pkw war grau/silbrig und hatte vermutlich eine ähnliche Form wie ein älterer Opel Corsa.

Zweckdienliche Hinweise an die Polizeiinspektion Telfs unter der Telefonnummer: 059 133/7126.

Porträt von Hubert Rauth
Hubert Rauth
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Zohran Mamdani bemühte sich auch intensiv um muslimische Wählerstimmen.
„Hamas-Unterstützer“
Israel schießt sich auf Wahlsieger in New York ein
Alarmierende Daten
Jugendbericht: „Die Politik hört uns nicht zu“
Pflegekräfte sollen künftig rezeptfreie Medikamente „verschreiben“ dürfen (Symbolbild).
Liste in Verhandlung
Diskussion über Medikamente durch Pflegepersonal
Am Freitag hat der Prozess gegen den Amokfahrer von Mannheim begonnen.
Zwei Tote im März
Amokfahrt hätte gar nicht in Mannheim sein sollen
Der 28-jährige Messerangreifer von Aschaffenburg ist laut Gutachten nicht schuldfähig, er wird ...
Bub und Mann getötet
Bayern: Messerangreifer laut Gutachten schizophren
Newsletter
Top-3

Gelesen

Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo
128.812 mal gelesen
Gericht
Killerkeim nicht erkannt: Mutter (25) verlor Bein
124.338 mal gelesen
Die 25-jährige Klara O. verlor nach einer bakteriellen Infektion ihren rechten Oberschenkel. ...
Gewinnspiele
Das „Krone“-Vignettenbingo ist vorbei!
103.651 mal gelesen
Holen Sie sich eine von 1000 feuerroten Pkw-Vignetten!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf