Steine von Brücke auf Wiener Autobahn geworfen

Pensionisten mit Regenschirm verprügelt

Ebenfalls gegenständlich im Prozess: In der Hundezone am Karlsplatz soll der 33-Jährige einen Pensionisten mit einem Regenschirm attackiert haben. Die Fotos von den Hämatomen an der Seite des 78-Jährigen schockieren. Auch dafür findet der Slowake eine Ausrede: „Sein Hund ist auf mich losgegangen. Ich wollte mit dem Regenschirm nur den Hund von mir fernhalten.“ Dabei hätte er auch das Herrchen erwischt – aber nur leicht.