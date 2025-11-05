Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Autofahrerin verletzt

Steine von Brücke auf Wiener Autobahn geworfen

Gericht
05.11.2025 15:54
Der obdachlose Slowake sitzt in U-Haft.
Der obdachlose Slowake sitzt in U-Haft.(Bild: Sophie Pratschner, Krone KREATIV)

Es war eine hochgefährliche Aktion, wegen der ein 33-Jähriger jetzt im Wiener Landesgericht sitzt. Er soll von einer Brücke große Steine auf die Donauufer Autobahn geworfen haben. Bei einem PKW zerbrach die Windschutzscheibe, die Fahrerin wurde am Auge verletzt. Der angeklagte Steinewerfer: „Kann mich nicht erinnern.“

0 Kommentare

Das hätte furchtbare Folgen haben können: Am 11. November letzten Jahres soll ein 33-Jähriger Steine – beinahe so groß wie Pflastersteine – von der Brigittenauer Autobahnbrücke auf die Wiener Donauufer Autobahn geworfen haben. Auf eine der am stärksten befahrenen Straßen der Stadt. Mehrere Fahrzeuge wurden getroffen.

Glasscherbe verletzte Autofahrerin
Eine Autofahrerin traf es am schlimmsten. Ein Stein durchschlug ihre Windschutzscheibe, eine Scherbe verletzte die Frau am Auge zum Glück nur leicht. „Ich kann mich nicht erinnern, dass ich das getan hätte“, sagt der unterstandslose Slowake im Wiener Landesgericht. „Ich bin immer nur bei der Caritas und geh sonst nirgendwohin.“

„Meine Tasche wurde gestohlen“
Warum sein Rucksack samt seiner DNA auf jener Autobahnbrücke gefunden wurde, von der die Steine flogen? „Da gibt’s einen Park, und da schlafe ich öfter. Meine Tasche wurde mir schon ein paarmal gestohlen.“ Vor dem Gerichtspsychiater sah seine Aussage noch ganz anders aus. Deswegen wird er beim nächsten Termin im Dezember geladen.

Pensionisten mit Regenschirm verprügelt
Ebenfalls gegenständlich im Prozess: In der Hundezone am Karlsplatz soll der 33-Jährige einen Pensionisten mit einem Regenschirm attackiert haben. Die Fotos von den Hämatomen an der Seite des 78-Jährigen schockieren. Auch dafür findet der Slowake eine Ausrede: „Sein Hund ist auf mich losgegangen. Ich wollte mit dem Regenschirm nur den Hund von mir fernhalten.“ Dabei hätte er auch das Herrchen erwischt – aber nur leicht.

„Und warum ist dann der Schirm zerbrochen?“, konfrontiert ihn Frau Rat. „Das war der Hund“, meint der Angeklagte schulterzuckend. Beim nächsten Verhandlungstermin sagen auch mehrere Zeugen aus.

Porträt von Sophie Pratschner
Sophie Pratschner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Zohran Mamdani bemühte sich auch intensiv um muslimische Wählerstimmen.
„Hamas-Unterstützer“
Israel schießt sich auf Wahlsieger in New York ein
Alarmierende Daten
Jugendbericht: „Die Politik hört uns nicht zu“
Pflegekräfte sollen künftig rezeptfreie Medikamente „verschreiben“ dürfen (Symbolbild).
Liste in Verhandlung
Diskussion über Medikamente durch Pflegepersonal
Am Freitag hat der Prozess gegen den Amokfahrer von Mannheim begonnen.
Zwei Tote im März
Amokfahrt hätte gar nicht in Mannheim sein sollen
Der 28-jährige Messerangreifer von Aschaffenburg ist laut Gutachten nicht schuldfähig, er wird ...
Bub und Mann getötet
Bayern: Messerangreifer laut Gutachten schizophren
Newsletter
Top-3

Gelesen

Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo
128.812 mal gelesen
Gericht
Killerkeim nicht erkannt: Mutter (25) verlor Bein
124.338 mal gelesen
Die 25-jährige Klara O. verlor nach einer bakteriellen Infektion ihren rechten Oberschenkel. ...
Gewinnspiele
Das „Krone“-Vignettenbingo ist vorbei!
103.651 mal gelesen
Holen Sie sich eine von 1000 feuerroten Pkw-Vignetten!
Mehr Gericht
Autofahrerin verletzt
Steine von Brücke auf Wiener Autobahn geworfen
IS-Gehirnwäsche
Frau wollte „Sklavin“ von Swift-Attentäter sein
Signa-Chef an Benko:
„Möchte wissen, was da monatlich verbraten wird“
Aus dem Gerichtssaal
Schwägerin bedroht: „Ich werde dein Haus anzünden“
Prozess in Feldkirch
Geringere Haftstrafe für Wettlokal-Räuber
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf