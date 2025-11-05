Kredithaie suchten Opfer, die nicht Deutsch können

Zwei Bankmitarbeiter und drei Kreditvermittler sollen ein deutsches Kreditinstitut um zwei Millionen Euro gebracht haben, heißt es von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft. Im Detail haben die Kreditvermittler laut Anklage mehr als 50 Personen dazu verleitet, Kredite zu beantragen, die sie sich eigentlich aufgrund ihrer wirtschaftlichen Situation nicht leisten konnten. Die mutmaßlichen Betrüger agierten sogar richtig dreist: Quer durch ganz Österreich suchten die Kreditvermittler nach Personen, die schlecht Deutsch sprechen – auf der Straße, frequentierten Plätzen und sogar in Kaffeehäusern wurden mögliche Kreditnehmer angesprochen. Dabei wurde den Menschen teils sogar blanke Kredit-Formulare zum Unterschreiben gegeben. Möglich war die Manipulation einerseits durch falsche Angaben wie gefälschte Gehatszettlel, und andererseits durch die mutmaßlich korrupten Handlungen der Bankmitarbeiter, die eben Insider-Wissen hatten. Das Ganze ging offenbar über die vergangenen fünf Jahre, heißt es auf Nachfrage.