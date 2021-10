Patscherter Räuber verlor Messer und Beute

„Viel depperter kann man einen Raub eigentlich nicht machen“, seufzt der für seine markigen Sprüche bekannte Verteidiger im Prozess am Donnerstag in Wien. In diesem Falle dürfte er sogar ein bisserl recht behalten. Denn der Mann, der einen Handy-Shop in Wien-Ottakring überfallen hatte, verlor nicht nur das Messer, sondern auch das Geld.