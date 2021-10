23 Flüchtlinge mitten in Oberlaa aufgegriffen

Der Vorfall am Montag morgen ist bereits der vierte Aufgriff innerhalb einer Woche. Vergangenen Dienstag wurden 49 Personen aufgeschnappt, am Mittwoch weitere 16 Syrer, Ägypter und Afghanen. Am Samstag wurden dann noch einmal 20 Flüchtlinge in einer Holzhütte in Bahnnähe beim Laaer Berg gefunden. Insgesamt wurden in Oberlaa über 100 Flüchtlinge aufgegriffen. Warum gerade dort? Die Schlepper kommen über die S 1. Rund um die Raststation Schwechat dürften sie die „Passagiere“ ausladen. Diese marschieren zu Fuß weiter ins südliche Favoriten. Die vielen Aufgriffe verunsichern die Ortsansässigen. „Ich habe Angst, wenn meine Kinder nachts nach Hause gehen“, sagen Anrainer zur „Krone.“