Oberlaa: Keine Polizeistation für 30.000 Bürger

Die Diskussion ist nicht neu: Laut dem Favoritner Polizei-Personalvertreter René Reiterer gibt es schon länger Pläne für ein neues Wachzimmer in Oberlaa. So könnte die Polizeiinspektion Ada-Christen-Gasse in der Per-Albin-Hansson-Siedlung an die Laaerbergstraße verlegt werden - direkt bei der U1-Endstation. Dort könnten auch mehr Polizisten als bisher Dienst schieben. „Leider geht beim Projekt seit einiger Zeit nichts weiter“, so Reiterer. Immerhin würden im Ortskern und im dazugehörigen Einzugsbereich rund 30.000 Menschen leben.