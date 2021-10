Entsorger testet in Horn vernetzte Glascontainer

Insgesamt 600 Sensoren namens Andi2 sind in 300 Altglas-Behältern im Gemeindeverband verbaut. Strom brauchen diese so gut wie keine, eine Batterie hält zehn Jahre oder länger, so Magenta-Chef Andreas Bierwirth. Es gebe wenige Bereiche, in denen sich das Internet der Dinge (IoT) so plakativ darstellen lasse wie bei diesem Projekt. Hier habe es auch eine große „Lernkurve“ gegeben.