Passant schlug Alarm: 49 Migranten aufgegriffen

Weil einem Passanten zwei große Menschengruppen, die am Dienstagnachmittag plötzlich in zwei Gassen im Wiener Bezirk Favoriten auftauchten, verdächtig vorkamen, alarmierte er die Polizei. Diese führte bei den insgesamt 49 Syrern und Ägyptern Personenkontrollen durch. Dabei stellte sich heraus, dass sich die Männer, Frauen und Minderjährigen illegal in Österreich aufhalten.