OP als Hoffnung: Niklas hat diese Chance verdient!

Sein Start ins Leben verlief schon so dramatisch! Mit nur 600 Gramm kam Niklas viel zu früh auf die Welt, in der 27. Woche. Und sein Kampf ging weiter: Der süße Bub leidet unter spastischen Beeinträchtigungen, kann nicht gehen, nicht sitzen. Seine große Hoffnung liegt in einer Operation; für die Eltern unleistbar.