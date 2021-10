6:0! Sportclub schießt sich fürs Derby warm

Sportlich könnte es für den Wiener Sport-Club in der 3. Liga derzeit nicht besser laufen. In der letzten Runde schickte man Mauerwerk mit einer 6:0-Packung wieder auf die Heimreise. Nach zehn Spielen liegt man mit 19 Zählern an der dritten Stelle - nur zwei Punkte hinter Leader Vienna und Stripfing.

Am Freitag wartet auf de Dornbacher jetzt das nächste Spitzenspiel. Da müssen Csandl & Co. den schweren Gang nach Neusiedl/See antreten. Obwohl man in den letzten vier Duellen gegen die Burgenländern vier Siege einfahren konnte, wartet ein Hexenkessel in der Seestadt auf die Dornbacher.



Vorfreude aufs Derby gegen Vienna

Am 15. Oktober steigt aber das wohl “wichtigste“ Spiel der Hinrunde für den WSC. Da ist nämlich die Vienna zu Gast in Dornbach. „Wir werden knapp 6500 Fans reinlassen. Innerhalb von wenigen Tagen waren 4000 Tickets weg. Das ist für die dritte Liga sensationell.“ Voller Vorfreude auf den Kracher ist auch Chefcoach Robert Weinstabl. Der 38-Jährige hat seit gestern die UEFA-Pro-Lizenz. „Als ich mit 24 meine Trainerkarriere begann, war es ein Traum in weiter Ferne. Nun wurde der Traum zur Realität.“