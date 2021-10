Keine Verstärkung fürs Löwen-Rudel

Keine Lösung vor Ligastart

Ein schneller Transfer erscheint also unwahrscheinlich. Was bedeutet, dass die Löwen den Neuen beim Ligastart am kommenden Samstag (18.30) gegen die Kufstein Towers wohl noch nicht präsentieren können. „Es wird jeden Tag enger“, sagt Mittelberger, „darum klappern der Coach und ich gerade unsere Agenden ab.“