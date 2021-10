Nach Krankheit: Corona-Patientin sagt „Danke!“

57 Tage verbrachte Helga Huber Ende vergangenen Jahres im Zuge ihrer schweren Erkrankung auf der Intensivstation in Gmünd. Eine Corona-typische Lungenentzündung verschlechterte sich so massiv, dass ein Lungenversagen drohte und die Patientin in künstlichen Tiefschlaf versetzt und mittels Beatmungsgerät am Leben erhalten werden musste. Letztendlich ging aber alles gut und Helga Huber erholte sich.