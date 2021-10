Sturms „Krake“ pfeift auf die Derby-Null

„Wenn man im Spiel ruhig ist, hat man auch eine bessere Wahrnehmung und kann vorausahnen, was kommen wird. Wenn ich eine Chance entschärfe wie zuletzt beim 3:0 gegen Rapid und wir machen im Gegenzug ein Tor, dann ist’s natürlich perfekt“, sagt Siebenhandl, der in der Meisterschaft erst zehn Gegentreffer einstecken musste.



13 Gegentore

Gleich vier kassierte der Keeper aber Donnerstag in der Europa League gegen Eindhoven. Eine Seltenheit. „Das letzte Mal hab ich im Jänner beim 1:4 in Hütteldorf gegen Rapid so viele Gegentore erhalten“, muss der Schlussmann nicht lange im „Oberstüberl“ kramen. Am Tag nach jeder Partie analysiert er mit Tormanntrainer Stefan Loch seine Leistung nochmals per Video. Viel zu kritisieren hatte Loch zuletzt wohl nicht, schließlich hielt Siebenhandl in den letzten beiden Ligaspielen die Null fest. Was ihm gegen Hartberg noch nie gelang.