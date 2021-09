Alleine war Mutter bei Geburtskomplikation hilflos

Es bleibt einzig die Frage, warum die 32-Jährige nicht um Hilfe gerufen hat, als sie in der Nacht zum Montag in der kleinen Wohnung in Linz-Spallerhof ihr Baby zur Welt brachte. In den Nebenzimmern schliefen ihr Ehemann und ihre beiden älteren Kinder. Diese Frage konnte die Obduktion nicht klären. Womöglich stand die Mutter, die laut ihrem Ehemann nichts von der Schwangerschaft gewusst hatte, unter Schock, als sie ein Kind gebar, während sie glaubte, eine Magen-Darm-Grippe auszukurieren.