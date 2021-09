Linzer fand tote Ehefrau - Baby lag neben Mutter

Um 0.55 Uhr früh wurden die Polizei und das Rote Kreuz verständigt. Der 34-Jährige hatte Alarm geschlagen. Die Funkstreife tauchte als Erstes auf, das Notarztteam kam um 1.05 Uhr bei der Wohnung in einem Mehrparteienhaus im Linzer Stadtteil Spallerhof an. Doch es war nichts mehr zu machen. Um 1.07 Uhr konnte der Mediziner nur noch den Tod der 32-Jährigen feststellen. Das Baby wurde in die Neugeborenenstation der Landesfrauenklinik, den Med Campus IV, eingeliefert. In die Wohnung schickte das Rote Kreuz ein Kriseninterventionsteam, das sich um den Vater kümmerte. Noch in der Nacht lief das übliche polizeiliche Verfahren mit Spurensicherung und Beschau der Leiche durch den Amtsarzt ab.