„Vielleicht nennen wir die Kleine wie ihre Mama“

Neugeborenes wohlauf

„Als ich gegen ein Uhr in der Nacht wach wurde, wollte ich nach den Kindern sehen, hörte aus dem Schlafzimmer ein Wimmern“, schildert Manuel G. Dann der Schock: Am Boden liegen Baby und seine tote Frau! Der Papa wickelte seine Tochter in sein Leiberl ein, sie hatte nur noch 31 Grad Körpertemperatur. Inzwischen ist das Baby, das in der 37. Schwangerschaftswoche zur Welt gekommen war, wohlauf im Spital.