13.500 Tonnen Lebensmittel landen in Tirol im Müll

Es sind Zahlen, die schockieren: 72 Kilo noch genießbare Lebensmittel entsorgt eine vierköpfige Familie in Tirol durchschnittlich pro Jahr im Restmüll - in Summe also 13.500 Tonnen vermeidbarer Lebensmittelabfall. Der „Welttag gegen Lebensmittelverschwendung“ am Mittwoch soll auf das brisante Thema aufmerksam machen.