Mit mehr Mumm zur ersten Sternstunde

Zaghaft, zu verhalten und ohne Mumm im Spiel nach vorne - so präsentierte sich Sturm beim Europa-League-Auftakt in Monaco. Ging mit 0:1 prompt in die Hose. Das europäische Parkett ist für viele Schwarze eben noch Neuland. Die Startelf von Christian Ilzer im Fürstentum brachte es gerade Mal auf 146 Europacupeinsätze. Heute bekommen es die schwarz-weißen Grünschnäbel mit PSV Eindhoven wieder mit einer Europacup-gestählteren Truppe zu tun. Insgesamt 346 EC-Partien haben die „Oranjes“ in den Knochen, allein Weltmeister Mario Götze (88) und Ex-Bulle André Ramalho (70) haben mehr internationale Erfahrung als die Steirer, bei denen Jakob Jantscher mit 47 Partien Rekordhalter ist (siehe Grafik).



Arbeit mit Mentaltrainer

„Aber wir haben aus dem ersten Spiel gelernt und viel mitgenommen, wir dürfen nicht nur verteidigen, weil irgendwann klingelt es dann. Wir müssen gegen PSV einfach im Kollektiv besser nachrücken, mehr Leute nach vorne bringen“, betont Sportchef Andreas Schicker, dessen Mannen in Monaco nur einen kümmerlichen Torschuss abfeuerten. Vor ausverkauftem Haus und mit mehr Mut soll’s heute mit einer Sternstunde statt einer Lehrstunde gegen die Holländer klappen. Damit das Herz nicht erneut in die Hose rutscht, dafür wird auch Sturms Mentaltrainer Mathias Berthold gesorgt haben. Das Ex-Ski-Ass weilte die ganze Woche über bei der Mannschaft und führte Einzelgespräche.