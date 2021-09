Weniger Besucher: 2G lässt Veranstalter zittern

Ab Freitag dürfen in Wien an Veranstaltungen mit über 500 Besuchern nur noch geimpfte oder genesene Personen teilnehmen. Der Auftakt zum Wochenende bereitet nicht nur dem Frauenlauf im Prater Sorgenfalten. Die „Krone“ fragte bei den Verantwortlichen von fünf weiteren Events in der Bundeshauptstadt nach. So rechnen die Vienna Capitals beim Spiel gegen Laibach am Sonntag mit Zuschauereinbußen - man habe Rückmeldungen erhalten, dass einige Fans aus Protest nicht kommen werden.